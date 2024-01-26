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    • Символическая сборная группового этапа Кубка африканских наций

    Символическая сборная группового этапа Кубка африканских наций

    Опубликована символическая сборная по итогам группового этапа Кубка Африки.

    В нее вошли четыре футболиста из Марокко, три – из Сенегала, два – из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.

    Вратарь: Хесус Овоно («Алавес», Экваториальная Гвинея);

    Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль», Сенегал), Наиф Агер («Вест Хэм», Марокко), Артур Масуаку («Бешикташ», ДР Конго);

    Полузащитники: Софиан Амрабат («Манчестер Юнайтед», Марокко), Аззедин Унаи («Марсель», Марокко), Ламин Камара («Метц», Сенегал);

    Нападающие: Желсон Дала («Аль-Вакра», Ангола), Эмилио Нсуе («Интерсити», Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр («Марсель», Сенегал).

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    Источник: твиттер Африканской конфедерации футбола

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