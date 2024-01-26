Символическая сборная группового этапа Кубка африканских наций

Опубликована символическая сборная по итогам группового этапа Кубка Африки.

В нее вошли четыре футболиста из Марокко, три – из Сенегала, два – из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.

Вратарь: Хесус Овоно («Алавес», Экваториальная Гвинея);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль», Сенегал), Наиф Агер («Вест Хэм», Марокко), Артур Масуаку («Бешикташ», ДР Конго);

Полузащитники: Софиан Амрабат («Манчестер Юнайтед», Марокко), Аззедин Унаи («Марсель», Марокко), Ламин Камара («Метц», Сенегал);

Нападающие: Желсон Дала («Аль-Вакра», Ангола), Эмилио Нсуе («Интерсити», Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр («Марсель», Сенегал).