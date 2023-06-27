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    Кулибали: «Жалею, что не поиграл с Хвичей»

    Экс-защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался о том, что неаполитанцы стали чемпионами в первом же сезоне после его ухода.

    «Говорят, что я не вовремя ушел, но я твердо верю в судьбу, и это показывает, что я должен был уйти именно в этот момент.

    Я был очень рад за клуб и болельщиков. Жалею только о том, что не поиграл с Хвичей Кварацхелией. У него большой талант.

    Его игра доставляет радость. Я желаю ему большой карьеры», – заявил Кулибали.

    • Сенегалец выступал за «Наполи» с 2014 по 2022 год.
    • Прошлым летом его продали в «Челси», а несколько дней назад – в «Аль-Хиляль».
    • Неаполитанцы не выигрывали Серию А 33 года.

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    Источник: Football Italia

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