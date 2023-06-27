Кулибали: «Жалею, что не поиграл с Хвичей»

Экс-защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался о том, что неаполитанцы стали чемпионами в первом же сезоне после его ухода.

«Говорят, что я не вовремя ушел, но я твердо верю в судьбу, и это показывает, что я должен был уйти именно в этот момент.

Я был очень рад за клуб и болельщиков. Жалею только о том, что не поиграл с Хвичей Кварацхелией. У него большой талант.

Его игра доставляет радость. Я желаю ему большой карьеры», – заявил Кулибали.