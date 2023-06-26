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    • Агент Селюк рассказал о несостоявшемся переходе Кулибали в «Кубань»

    Агент Селюк рассказал о несостоявшемся переходе Кулибали в «Кубань»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк вспомнил, как в 2012 году защитник Калиду Кулибали мог оказаться в «Кубани».

    «Да, было дело. Понятно, что «Наполи» лучше, чем «Кубань». Но в тот момент, конечно, можно было его брать и в Краснодар.

    «Наполи» ему предложил, по-моему, 4 миллиона евро. «Кубань» таких денег не платила. Один раз в качестве исключения отдала за Траоре 4,5 млн евро, но сразу его перепродали за 18 млн евро», – рассказал Селюк.

    • Кулибали выступал за «Наполи» до 2022 года.
    • Прошлым летом его продали в «Челси».
    • Вчера сенегалец ушел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

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    Источник: Legalbet

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