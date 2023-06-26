Агент Селюк рассказал о несостоявшемся переходе Кулибали в «Кубань»

Футбольный агент Дмитрий Селюк вспомнил, как в 2012 году защитник Калиду Кулибали мог оказаться в «Кубани».

«Да, было дело. Понятно, что «Наполи» лучше, чем «Кубань». Но в тот момент, конечно, можно было его брать и в Краснодар.

«Наполи» ему предложил, по-моему, 4 миллиона евро. «Кубань» таких денег не платила. Один раз в качестве исключения отдала за Траоре 4,5 млн евро, но сразу его перепродали за 18 млн евро», – рассказал Селюк.