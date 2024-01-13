Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»

Сенегальский защитник Калиду Кулибали видит будущее у африканского футбола.

«Мы, африканцы, должны гордиться своим происхождением, уважать наши сборные, играть за них. Африка – это будущее. Я надеюсь, это все осознают и поднимут африканский футбол.

Мы должны вместе работать, чтобы повысить уровень футбола в Африке. Мы видели Марокко в полуфинале ЧМ. Все были счастливы, но я воспринял это как норму, потому что мы заслужили это.

В будущем какая-то африканская сборная может быть готова выиграть чемпионат мира», – считает Кулибали.