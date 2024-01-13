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    • Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»

    Кулибали: «Африка – это будущее, местная сборная может быть готова выиграть ЧМ»

    Сенегальский защитник Калиду Кулибали видит будущее у африканского футбола.

    «Мы, африканцы, должны гордиться своим происхождением, уважать наши сборные, играть за них. Африка – это будущее. Я надеюсь, это все осознают и поднимут африканский футбол.

    Мы должны вместе работать, чтобы повысить уровень футбола в Африке. Мы видели Марокко в полуфинале ЧМ. Все были счастливы, но я воспринял это как норму, потому что мы заслужили это.

    В будущем какая-то африканская сборная может быть готова выиграть чемпионат мира», – считает Кулибали.

    • Сегодня стартует Кубок Африки.
    • Турнир примет Кот-д’Ивуар.
    • Действующий победитель – Сенегал.

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    Источник: Sky Sports

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    13.01.2024 19:28
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    Комментарии (2)
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    Fialet
    1705165481
    Какое же херовое тогда будущее у этого мира.
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    mutabor0992
    1705171754
    В очень-очень ДАЛЕКОМ будущем...Походу баклажан бухал вместе с "нашими" футболистами и к тому же какой то "стекломой".
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