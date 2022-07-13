Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

Фигуристка Косторная будет амбассадором команды Мостового

Клуб Медиалиги «Катюша», который будет тренировать Александр Мостовой, определился с амбассадором. Им будет девушка.

«В нашей команде «Катюша» будет Алена Косторная: Алeна не будет играть, но она – официальный амбассадор клуба. Если честно, я ещe в поисках известной Екатерины, потому что наша команда называется «Катюша». Но пока никак не могу еe найти», – сказал продюсер «Катюши».

  • В медиалиге также будет выступать команда Георгия Джикии и Александра Соболева «Бей Беги».
  • Медиакоманда «Амкал» в июне провела товарищеский матч против «Динамо».
  • Матчи медиалиги в прямом эфире смотрят десятки тысяч зрителей.

Фото: Maja Hitij / Getty Images).

Новости по теме
Стал известен состав «Катюши» Мостового. Джиган, Емельяненко, Гена из «Универа», Далалоян – в списке 4
В «Катюше» рассказали, как уговорили Мостового возглавить команду 1
Мостовой назвал цирком назначение Реброва спортивным директором «Спартака» вместо Каттани 7
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.07.2022 23:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11