Фигуристка Косторная будет амбассадором команды Мостового

Клуб Медиалиги «Катюша», который будет тренировать Александр Мостовой, определился с амбассадором. Им будет девушка.

«В нашей команде «Катюша» будет Алена Косторная: Алeна не будет играть, но она – официальный амбассадор клуба. Если честно, я ещe в поисках известной Екатерины, потому что наша команда называется «Катюша». Но пока никак не могу еe найти», – сказал продюсер «Катюши».

В медиалиге также будет выступать команда Георгия Джикии и Александра Соболева «Бей Беги».

Медиакоманда «Амкал» в июне провела товарищеский матч против «Динамо».

Матчи медиалиги в прямом эфире смотрят десятки тысяч зрителей.

Фото: Maja Hitij / Getty Images).