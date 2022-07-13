Футболистка сборной России раскрыла размер зарплаты в команде

Надежда Смирнова, футболистка сборной России и ЦСКА, рассказала, сколько можно заработать, если ты выступаешь за главную команду страны.

«То, сколько получают футболисты сборной, зависит от тренера. У нас был один тренер – он договаривается на одни премиальные девчонкам. Сейчас поменялся тренер, и уже условия меняются. Если раньше мы получали премиальные после каждой игры, то сейчас получаем премиальные за сбор. Всe высчитывается в процентах в зависимости от того, сколько матчей ты провeл.

Ты не просто приезжаешь на сбор, но ещe и должен сыграть, попасть в стартовый состав, провести побольше минут. Всe это очень индивидуально. В итоге получается не больше 400 тысяч рублей за сбор. Если быть точнее, 370 тысяч. А сбор длится две недели, если есть официальные игры. Но нужно понимать, что это сборная, а в клубе таких зарплат нет», – сказала Смирнова.