Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

Футболистка сборной России раскрыла размер зарплаты в команде

Надежда Смирнова, футболистка сборной России и ЦСКА, рассказала, сколько можно заработать, если ты выступаешь за главную команду страны.

«То, сколько получают футболисты сборной, зависит от тренера. У нас был один тренер – он договаривается на одни премиальные девчонкам. Сейчас поменялся тренер, и уже условия меняются. Если раньше мы получали премиальные после каждой игры, то сейчас получаем премиальные за сбор. Всe высчитывается в процентах в зависимости от того, сколько матчей ты провeл.

Ты не просто приезжаешь на сбор, но ещe и должен сыграть, попасть в стартовый состав, провести побольше минут. Всe это очень индивидуально. В итоге получается не больше 400 тысяч рублей за сбор. Если быть точнее, 370 тысяч. А сбор длится две недели, если есть официальные игры. Но нужно понимать, что это сборная, а в клубе таких зарплат нет», – сказала Смирнова.

  • Сейчас сборную России тренирует бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан.
  • 26-летняя Смирнова играет за сборную с 2016 года.
  • В ЦСКА ее тренирует Александр Григорян.

Новости по теме
61-летний «прапорщик Шматко» и рэпер ST будут играть за команду Джикии и Соболева
Фигуристка Косторная будет амбассадором команды Мостового
Экс-игрок «Зенита»: «Футболисты делают ставки. Такое было, есть и будет. У нас полкоманды ставило»
Источник: Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.07.2022 23:29
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11