Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

Азмун: «Не знал, что «Рубин» вылетел, мне без разницы»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не испытывает эмоций по поводу вылета «Рубина» из РПЛ. Он ранее играл в Казани.

– «Рубин» в этом сезоне вылетел в Первую лигу.

– Серьезно? «Рубин» вылетел в первую лигу? Я не знал…

– В последнем туре. Проиграли «Уфе» дома и не забили пенальти на 90+5. И вылетели. Ты реально не знал?

– Не, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом. А не за «Рубином». Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине». Мне без разницы, вылетел он в первую лигу или нет. Для меня главное, что «Зенит» стал чемпионом.

  • Азмун был в «Рубине» с 2013 по 2018 год (с перерывом).
  • Именно из «Рубина» Азмуна начали вызывать в 1-ю сборную Ирана.
  • Азмун перешел в «Байер» зимой из «Зенита».

Новости по теме
Азмун: «Мне не нравится Лунев, вообще не разговариваем. Постоянно говорю ему, чтобы валил из «Байера» 6
Азмун: «Пусть Дзюба идет играть в Первую лигу! Он старый, так что в самый раз» 12
Азмун должен был перейти в «Байер» еще в 2020 году: «Зенит» не смог найти замену» 2
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.07.2022 23:10
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +41

    боря крымский 1 час назад

    чуркаган тупой... скоро твоим хозяевам фашистам твои предыдущие хозяева из гаспрома газ отключат, будешь костры в немчарии палить)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14357

    Fusballer 1 час назад

    Рубин сделал плохо, а в Зените Дзюба сделал хорошо.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +97

    RedMaksim97 > Fusballer 1 час назад

    Минет, видимо

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2012

    LOKOfanatik19 > RedMaksim97 1 час назад

    Нет, наоборот все...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +97

    RedMaksim97 1 час назад

    Надеюсь, когда вылетит Зенит, ты скажешь точно так же)))

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11