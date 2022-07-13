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Азмун: «Не знал, что «Рубин» вылетел, мне без разницы»

13 июля 2022, 23:10
12

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не испытывает эмоций по поводу вылета «Рубина» из РПЛ. Он ранее играл в Казани.

– «Рубин» в этом сезоне вылетел в Первую лигу.

– Серьезно? «Рубин» вылетел в первую лигу? Я не знал…

– В последнем туре. Проиграли «Уфе» дома и не забили пенальти на 90+5. И вылетели. Ты реально не знал?

– Не, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом. А не за «Рубином». Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине». Мне без разницы, вылетел он в первую лигу или нет. Для меня главное, что «Зенит» стал чемпионом.

  • Азмун был в «Рубине» с 2013 по 2018 год (с перерывом).
  • Именно из «Рубина» Азмуна начали вызывать в 1-ю сборную Ирана.
  • Азмун перешел в «Байер» зимой из «Зенита».

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Германия. Бундеслига Рубин Азмун Сердар
Комментарии (12)
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RedMaksim97
1657743665
Надеюсь, когда вылетит Зенит, ты скажешь точно так же)))
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Fusballer
1657744445
Рубин сделал плохо, а в Зените Дзюба сделал хорошо.
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Garrincha58
1657745780
Комментарий удален.
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B.G.
1657750161
Чурка с глазами....
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Vitaga
1657751074
ему плохо сделал не Рубин. он на алименты попал а обвиняет клуб. раньше когда играл в Казани был всем доволен. счастлив говорил
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neim
1657753749
Вот она вся суть иностранных игроков. Они играют до тех пор пока им хорошо и платят много денег.
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vladimir-7
1657769459
Рубин открыл Азмуна, Зенит выкупил его себе, игрока увидели за рубежом и пригласили, в частности, в Германию. Азмун, не трахай, где живешь и не живи, где трахаешь, поэтому, плати алименты татарке и обижайся на свою голову, а не на Рубин.
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zigbert
1657803123
А что ему мог сделать плохо Рубин? Как говорится : "на зеркало нечего пенять, коли рожа крива".
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