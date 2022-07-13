Азмун: «Не знал, что «Рубин» вылетел, мне без разницы»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не испытывает эмоций по поводу вылета «Рубина» из РПЛ. Он ранее играл в Казани.

– «Рубин» в этом сезоне вылетел в Первую лигу.

– Серьезно? «Рубин» вылетел в первую лигу? Я не знал…

– В последнем туре. Проиграли «Уфе» дома и не забили пенальти на 90+5. И вылетели. Ты реально не знал?

– Не, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом. А не за «Рубином». Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине». Мне без разницы, вылетел он в первую лигу или нет. Для меня главное, что «Зенит» стал чемпионом.