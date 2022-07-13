Арбитр РПЛ Владислав Безбородов высказался о поднятии зарплат российским судьям со следующего сезона

Финансирование повысится с 775,3 до 937,2 миллиона рублей за 4 ближайших сезона.

Предполагается, что в новом сезоне вознаграждение главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 174 тысяч рублей за матч.

Помощники судьи будут получать 87 000 рублей за игру вместо 47 850.

— Судьям со следующего сезона поднимают зарплаты. При этом российские арбитры не будут судить еврокубки. Можно ли сказать, что первое нивелирует второе?

— Было много факторов, говорящих о том, что зарплату нужно поднимать. Мы работаем в сфере, где крутятся большие деньги. Судьи — топ-менеджеры, работающие с топ-игроками. Но до последнего времени был перекос: человек, играющий в футбол, получал миллионы долларов, а человек, судящий его матч — 100 тысяч рублей.

Конечно, 100 тысяч рублей — хорошая зарплата для России. Но если рассчитать среднемесячную — это невысокая оплата. То, что происходит сейчас — радует. Есть стремление и мотивация работать еще лучше. Все ребята восприняли эту новость с приятным удивлением.