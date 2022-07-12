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Агент считает, что Вендел перейдет во «Фламенго» с вероятностью в 70-80%

Бразильский агент Гильерме Рейс высказался о будущем полузащитника «Зенита» Вендела.

«Ситуация во «Фламенго» следующая: они отдают в «Фенербахче» основного опорного полузащитника Виллиана Арао. Это личная просьба тренера стамбульского клуба Жорже Жезуша.

Еще один полузащитник Андреас, принадлежавший «Манчестер Юнайтед», сейчас отправляется в «Фулхэм». Соответственно, «Фламенго» потребуется какая-то замена в связи с этими перестановками.

Не секрет, что многие клубы Бразилии интересуются российским и украинским рынками из-за последних решений ФИФА — так они могут пополнить свой состав новыми футболистами, по крайней мере на какое-то время.

Что касается Вендела — действительно есть разговоры, что «Фламенго» ведет переговоры с «Зенитом» и хочет забрать игрока себе. Полагаю, что если стороны договорятся, Вендел будет играть за «Фламенго». Вероятность такого развития событий оценил бы в 70-80%» – сказал Рейс.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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12.07.2022 23:13
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