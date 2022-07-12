Федун – о смене руководителя «Спартака»: «Бред! Что еще пришлют с Марса или Венеры?!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о возможных изменениях в руководстве клуба.
Сообщалось, что первый вице-президент ПАО «Лукойл» Александр Матыцын может стать центром принятия решений в «Спартаке» вместо Федуна.
«Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что ещe пришлют с Марса или Венеры?!», – сказал Федун.
- «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
- В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.
- Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.
Источник: «Чемпионат»