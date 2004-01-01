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Федун – о смене руководителя «Спартака»: «Бред! Что еще пришлют с Марса или Венеры?!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о возможных изменениях в руководстве клуба.

Сообщалось, что первый вице-президент ПАО «Лукойл» Александр Матыцын может стать центром принятия решений в «Спартаке» вместо Федуна.

«Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что ещe пришлют с Марса или Венеры?!», – сказал Федун.

  • «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
  • В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.
  • Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1761

    Vitaga 1 час назад

    а жаль.... сразу возникает вопрос - а есть ли жизнь на Марсе? федуна бы туда отослать

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    Рейтинг: +22947

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    В Спартаке давно назрел вопрос о ликвидации центра совершения ошибок и образовании центра принятия нормальных решений. Жаль, если Федун не уйдёт.

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    Рейтинг: +25126

    vladimir-7 3 часа назад

    Мат ыц ын оказался северным корейцем.

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