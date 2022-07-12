Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать руководителем «Спартака» вместо Федуна

Стало известно о возможных изменениях в правлении «Спартака».
Новым руководителем московского клуба может стать первый вице-президент ПАО «Лукойл» Александр Матыцын.
В случае этого назначения Матыцын станет центром принятия решений вместо действующего председателя совета директоров Леонида Федуна.
При этом Федун, вероятно, сохранит свое место в совете директоров.
- «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
- В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.
- Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.
Источник: Sport24