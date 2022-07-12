Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать руководителем «Спартака» вместо Федуна

Стало известно о возможных изменениях в правлении «Спартака».

Новым руководителем московского клуба может стать первый вице-президент ПАО «Лукойл» Александр Матыцын.

В случае этого назначения Матыцын станет центром принятия решений вместо действующего председателя совета директоров Леонида Федуна.

При этом Федун, вероятно, сохранит свое место в совете директоров.