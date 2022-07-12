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Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать руководителем «Спартака» вместо Федуна

Стало известно о возможных изменениях в правлении «Спартака».

Новым руководителем московского клуба может стать первый вице-президент ПАО «Лукойл» Александр Матыцын.

В случае этого назначения Матыцын станет центром принятия решений вместо действующего председателя совета директоров Леонида Федуна.

При этом Федун, вероятно, сохранит свое место в совете директоров.

  • «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
  • В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.
  • Матыцын – член совета директоров клуба с 2004 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +81

    Miru mir 2 часа назад

    Спартак тогда станет Зенит 2.

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    Рейтинг: +25126

    vladimir-7 3 часа назад

    В спартаке продолжается постепенная ликвидация Федуна, болельщики КБ клуба вздохнули. Процесс пошел уверенней, тихо, тихо, не спугните ...

    0
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    Рейтинг: +3906

    Беспонтий 3 часа назад

    ма ты цын
    грёбанные китайцы добрались таки до добра народного

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    Рейтинг: +3600

    Enter2006 > Беспонтий 3 часа назад

    Дык давно же ) Сколько леса из Сибири вывезли, а наши пеньки поджигают и пестрят новостями про пожары.

    0
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    Рейтинг: +25126

    vladimir-7 > Enter2006 3 часа назад

    Пеньки необходимы, чтобы голосовать, как надо. За ликвидацию
    пожаров, возникших из-за горящих пеньков, стричь деньги.

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    Рейтинг: +3600

    Enter2006 > vladimir-7 3 часа назад

    всё верно, по отчётам выгорел лес, а в реальности лес вывезли в Китай а пеньки подожгли... (( Самое интересное, несколько раз поджигателей пеньков из МЧС ловили на видеокамеры, ну отмазка долго не ждала, это "контролируемый поджог" чтобы пожар дальше не распространялся. Такое есть, но ***** когда говорят к примеру о сильном усилении ветра какой на* "контролируемый поджог" с таким прогнозом погоды? 3,14здить - не мешки воротить!! Бункерный орёт про земли Украины а сам втихую Сибирь Китайцам отдаёт.

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