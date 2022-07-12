Газизов прокомментировал уход Беленова из «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах расторжения контракта с вратарем Александром Беленовым.
– Расстаемся с Александром, с которым с 2017 года были вместе, прошли огромный путь, дошли даже до еврокубков.
Футболист понимает, что является высокооплачиваемым игроком, его зарплата довольно приличная для нашего клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием.
Расстаемся в хороших отношениях – это большой футболист и человек. Желаем ему удачного продолжения карьеры, всегда будем за него болеть.
– Уже известно, где Беленов продолжит карьеру? Правда, что это будет «Рубин»?
– Знаю, но говорить не хочу. Не моя компетенция. Это должны объявлять другой клуб и сам Саша.
- 35-летний Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года.
- За 5,5 сезонов он пропустил 179 голов в 165 матчах.
Источник: «Матч ТВ»