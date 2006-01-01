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«В Госдуме сразу начинают с хамства и нападок». Жена Карпина – о критике депутатов из-за проблем дочерей с Fan ID

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на критику со стороны депутатов Госдумы и агента Дмитрия Селюка после высказывания о сложностях с оформлением Fan ID для двух дочек.

«Выступившие так эмоционально вчера депутаты и истеричка Селюк просто не знают, что у моих детей нет российского свидетельства о рождении, но есть российское гражданство.

Разумеется, я пыталась оформить Fan ID на всех нас в одной форме, так как там есть выбор – оформить на себя и детей. Трудности в том, что в Госуслугах почему-то нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей, а он у них есть! Так почему тогда я должна граждан России оформлять как иностранцев?!

Самое неприятное, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского. Пишите, что жена Карпина тупая, что уж там, не стесняйтесь уже!

У меня высшая категория английского языка с сертификатом от Cambridge University, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев, уж простите», – написала Карпина в соцсетях.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: инстаграм Дарьи Карпиной

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Сегодня, 13:15
Комментарии8
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    Рейтинг: +16344

    Cleaner 29 минут назад

    Дарья, ну привыкли депутаты так общаться. Хамовато нападая. Не обращайте на них внимания.

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    Рейтинг: +3594

    Enter2006 1 час назад

    Всё очень просто. Тупая не Вы, а те кто в ГосДуре. Вот из-за этого недопонимание. Ну не понимают тупые что их портал госуслуги - тупейший и глюканутый сайт, а попробуй тупому да еще из госорганов доказать обратное...

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    Рейтинг: +13125

    playsh 2 часа назад

    Придурки у власти,родившиеся ещё в Совдепии,пока не вымерли и благополучно находятся на "боевом посту".Увы,придётся потерпеть...

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    Рейтинг: +288

    Ollegator > playsh 24 минуты назад

    Вы реально думаете, что когда кабинеты займут те, кто сейчас только и делает, что снимает видосики для тиктоков, то есть молодёжь не из совка, то вы сразу "заживёте" наконец-то?)
    То есть плохо когда у власти люди из совка, хорошо, когда у власти условные дани милохины, насти ивлеевы и иже с ними? То есть "современные" люди.

    В думе дохрена баранов и не воспитанных людей. Что уж говорить, даже сильно известные люди из спорта оказавшись там порой несут такую чушь, что хоть стой, хоть падай. Но это ведь не значит, что все из совка бараны :)

    Как по мне, так придут упомянутые выше насти ивлеевы к власти, через пару лет страну разорвут в клочья..

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    Рейтинг: +13125

    playsh > Ollegator 2 минуты назад

    Я ничего реально не думаю.Не надо так всё принимать дословно,но всё же согласитесь,что совковые(условно Газзаевы,Колосковы,Мутко) должны уходить вовремя,а не поганить свежую поросль своими корнями,отсюда и ошибки старые.МуДко тридцать лет назад,и сейчас,это разве нормально?Всему своё время.

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    Рейтинг: +1758

    Vitaga 2 часа назад

    поистине дуремары собрались в Думе

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    Рейтинг: +4787

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Да, безобразие. Не вникнув, наехать в публичном пространстве. Аналогичная история была у моих друзей, он англичанин , она русская , дети билингвы. Пол жизни прожившие в Великобритании под Брайтоном. Дочка вернулась из школы с тройкой по английскому за то, что осмелилась объяснить учительнице, что училка слово медведь произносит как пиво. Такие же дуремары сидят у нас в думе ((

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    Рейтинг: +13724

    Skull_Boy 2 часа назад

    Уже знаю 15 человек из моего окружения, учитывая что 7 человек из органов, которым ФАН забраковали, даешь пустые арены, а главное бухлишко есть

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