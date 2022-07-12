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  • «В Госдуме сразу начинают с хамства и нападок». Жена Карпина – о критике депутатов из-за проблем дочерей с Fan ID

«В Госдуме сразу начинают с хамства и нападок». Жена Карпина – о критике депутатов из-за проблем дочерей с Fan ID

12 июля 2022, 13:15
13

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на критику со стороны депутатов Госдумы и агента Дмитрия Селюка после высказывания о сложностях с оформлением Fan ID для двух дочек.

«Выступившие так эмоционально вчера депутаты и истеричка Селюк просто не знают, что у моих детей нет российского свидетельства о рождении, но есть российское гражданство.

Разумеется, я пыталась оформить Fan ID на всех нас в одной форме, так как там есть выбор – оформить на себя и детей. Трудности в том, что в Госуслугах почему-то нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей, а он у них есть! Так почему тогда я должна граждан России оформлять как иностранцев?!

Самое неприятное, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского. Пишите, что жена Карпина тупая, что уж там, не стесняйтесь уже!

У меня высшая категория английского языка с сертификатом от Cambridge University, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев, уж простите», – написала Карпина в соцсетях.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: инстаграм Дарьи Карпиной
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Комментарии (13)
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Skull_Boy
1657621213
Уже знаю 15 человек из моего окружения, учитывая что 7 человек из органов, которым ФАН забраковали, даешь пустые арены, а главное бухлишко есть
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Красногорск_Фан
1657621484
Да, безобразие. Не вникнув, наехать в публичном пространстве. Аналогичная история была у моих друзей, он англичанин , она русская , дети билингвы. Пол жизни прожившие в Великобритании под Брайтоном. Дочка вернулась из школы с тройкой по английскому за то, что осмелилась объяснить учительнице, что училка слово медведь произносит как пиво. Такие же дуремары сидят у нас в думе ((
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Vitaga
1657622037
поистине дуремары собрались в Думе
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Plyash
1657622215
Придурки у власти,родившиеся ещё в Совдепии,пока не вымерли и благополучно находятся на "боевом посту".Увы,придётся потерпеть...
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BRO_football
1657640728
Значит ты сама тупая, если тебе в голову не пришло! Оформи детей как иностранцев, что в этом плохого?
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ЗаЖиМ
1657651475
"госпотуги" специально делают из нас дебилов, с МФЦ вон сегодня тоже понимания не нашли, интерфейс "гос..." далеко ге удобен и не всегда понятен, противоречит сам себе.
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