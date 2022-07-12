«В Госдуме сразу начинают с хамства и нападок». Жена Карпина – о критике депутатов из-за проблем дочерей с Fan ID

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на критику со стороны депутатов Госдумы и агента Дмитрия Селюка после высказывания о сложностях с оформлением Fan ID для двух дочек.

«Выступившие так эмоционально вчера депутаты и истеричка Селюк просто не знают, что у моих детей нет российского свидетельства о рождении, но есть российское гражданство.

Разумеется, я пыталась оформить Fan ID на всех нас в одной форме, так как там есть выбор – оформить на себя и детей. Трудности в том, что в Госуслугах почему-то нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей, а он у них есть! Так почему тогда я должна граждан России оформлять как иностранцев?!

Самое неприятное, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского. Пишите, что жена Карпина тупая, что уж там, не стесняйтесь уже!

У меня высшая категория английского языка с сертификатом от Cambridge University, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев, уж простите», – написала Карпина в соцсетях.