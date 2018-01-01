Платежная система «Мир» – новый титульный спонсор РПЛ

Ну это лучше чем букмекер...наверно...я хз. Думаю на качество футбола в РПЛ ни один спонсор не способен повлиять...
Российская Премьер-лига объявила о начале сотрудничества с национальной системой платежных карт «Мир».
Стороны подписали договор о партнерстве. Это произошло на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Мир» стал новым титульным спонсором РПЛ. Сделка рассчитана на четыре сезона.
Соглашение предусматривает, что турнир будет носить название «Мир Российская Премьер-Лига».
- Ранее титульным спонсором РПЛ был банк «Тинькофф».
- Сообщалось, что лига будет получать от «Мира» чуть менее 800 миллионов рублей в год.
Фото: «Спорт-Экспресс»