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Платежная система «Мир» – новый титульный спонсор РПЛ

Российская Премьер-лига объявила о начале сотрудничества с национальной системой платежных карт «Мир».

Стороны подписали договор о партнерстве. Это произошло на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Мир» стал новым титульным спонсором РПЛ. Сделка рассчитана на четыре сезона.

Соглашение предусматривает, что турнир будет носить название «Мир Российская Премьер-Лига».

  • Ранее титульным спонсором РПЛ был банк «Тинькофф».
  • Сообщалось, что лига будет получать от «Мира» чуть менее 800 миллионов рублей в год.

Фото: «Спорт-Экспресс»

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1576

    PassCSKA 32 минуты назад

    Ну это лучше чем букмекер...наверно...я хз. Думаю на качество футбола в РПЛ ни один спонсор не способен повлиять...

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