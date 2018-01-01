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Агент Вендела рассказал, при каком условии бразилец покинет «Зенит»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил интерес к игроку со стороны «Фламенго».

По его словам, переход состоится только в том случае, если петербургский клуб согласится отпустить бразильца.

«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить.

Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за «Зенитом».

Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту». Мы благодарны клубу за всe», – сказал агент.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +291

    Slavan62 1 час назад

    Если мысли в голове об уходе, то лучше продавать

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    Рейтинг: +4865

    ySS 2 часа назад

    Когда кто-то насыпет тугриков достаточно, тогда и свалит и про уважение не вспомнит)

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    Рейтинг: +114

    Болотоход 2 часа назад

    При такой зарплате как у цыгана? ахаха

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