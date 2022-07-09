Агент Вендела рассказал, при каком условии бразилец покинет «Зенит»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил интерес к игроку со стороны «Фламенго».

По его словам, переход состоится только в том случае, если петербургский клуб согласится отпустить бразильца.

«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить.

Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за «Зенитом».

Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту». Мы благодарны клубу за всe», – сказал агент.