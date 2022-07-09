«Идите в жопу!». Тарасов отреагировал на обвинения в изменах

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов отрицает, что его семья с моделью Анастасией Костенко находится на грани развода.
Сообщалось, что у футболиста появилась любовница Мария.
«Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю!
Кто занимается такими вбросами – идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое!
Ребята, всем любви, занимайтесь своими делами!» – заявил Тарасов.
- Хавбек в октябре 2021 года приостановил карьеру.
- Тарасов дольше всех выступал за «Локомотив» (2010-2019).
- У него с Костенко трое детей – дочери Милана и Ева, а также сын Алексей.
Источник: «Общественная служба новостей»