«Идите в жопу!». Тарасов отреагировал на обвинения в изменах

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов отрицает, что его семья с моделью Анастасией Костенко находится на грани развода.

Сообщалось, что у футболиста появилась любовница Мария.

«Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю!

Кто занимается такими вбросами – идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое!

Ребята, всем любви, занимайтесь своими делами!» – заявил Тарасов.