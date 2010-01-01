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«Идите в жопу!». Тарасов отреагировал на обвинения в изменах

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов отрицает, что его семья с моделью Анастасией Костенко находится на грани развода.

Сообщалось, что у футболиста появилась любовница Мария.

«Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю!

Кто занимается такими вбросами – идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое!

Ребята, всем любви, занимайтесь своими делами!» – заявил Тарасов.

  • Хавбек в октябре 2021 года приостановил карьеру.
  • Тарасов дольше всех выступал за «Локомотив» (2010-2019).
  • У него с Костенко трое детей – дочери Милана и Ева, а также сын Алексей.

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Источник: «Общественная служба новостей»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +26756

    Боцман59rus 2 часа назад

    _ тот самый орган, через который он на свет появился, подозреваю не один,а в компании с теми, кто запускает такие высеры на футбольном ресурсе>)))

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