Алберто объяснил свой уход из «Зенита»

Нападающий Юри Алберто, перешедший на правах аренды из «Зенита» в «Коринтианс», рассказал о причинах своего трансфера.

«Возвращаться в Бразилию было непросто. Но сейчас за матчами в России следят не так сильно, а здесь я буду на виду.

Хочу написать огромную историю в «Коринтиансе». Это не шаг назад. Также здорово снова быть рядом с семьей.

Я обсуждал свое решение с родственниками и с «Зенитом». Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться в России из-за происходящих событий. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», – заявил Алберто.