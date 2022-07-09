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Алберто объяснил свой уход из «Зенита»

9 июля 2022, 10:24
5

Нападающий Юри Алберто, перешедший на правах аренды из «Зенита» в «Коринтианс», рассказал о причинах своего трансфера.

«Возвращаться в Бразилию было непросто. Но сейчас за матчами в России следят не так сильно, а здесь я буду на виду.

Хочу написать огромную историю в «Коринтиансе». Это не шаг назад. Также здорово снова быть рядом с семьей.

Я обсуждал свое решение с родственниками и с «Зенитом». Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться в России из-за происходящих событий. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», – заявил Алберто.

  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

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Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Коринтианс Зенит Алберто Юри
Комментарии (5)
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вальтер79
1657353117
одним словом крыса
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кто там
1657354229
Вообще это пздц. Клуб тратит 25 млн(!!! пусть и народных, пусть и газпрём сейчас на гейропе заработала столько что может ещё купить таких альберт штук адцать), но это мошенничество и грабёж. Любой клуб тратит деньги на игрока, а он может спокойно приостановить контракт и уйти, тем самым оставив клуб без денег, без игрока и компенсаций. Надеюсь когда это всё закончится(хорошо, а не всемирным ********), газпрём не полезет в титульные спонсоры этих уродцев и в целом найдут способ уйти из этой организации мошенников.
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FCSpartakM
1657364181
обули бомжей на 25 мультов. Пора слушать истории о продаже халка
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zigbert
1657367457
Объяснил свой уход вескими аргументами.
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