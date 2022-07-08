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Алберто объяснил свой уход из «Зенита»

Нападающий Юри Алберто, перешедший на правах аренды из «Зенита» в «Коринтианс», рассказал о причинах своего трансфера.

«Возвращаться в Бразилию было непросто. Но сейчас за матчами в России следят не так сильно, а здесь я буду на виду.

Хочу написать огромную историю в «Коринтиансе». Это не шаг назад. Также здорово снова быть рядом с семьей.

Я обсуждал свое решение с родственниками и с «Зенитом». Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться в России из-за происходящих событий. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», – заявил Алберто.

  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

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Источник: Globo

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Сегодня, 10:24
Комментарии7
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    Рейтинг: +1596

    кто там 32 минуты назад

    Вообще это пздц. Клуб тратит 25 млн(!!! пусть и народных, пусть и газпрём сейчас на гейропе заработала столько что может ещё купить таких альберт штук адцать), но это мошенничество и грабёж.

    Любой клуб тратит деньги на игрока, а он может спокойно приостановить контракт и уйти, тем самым оставив клуб без денег, без игрока и компенсаций.
    Надеюсь когда это всё закончится(хорошо, а не всемирным ********), газпрём не полезет в титульные спонсоры этих уродцев и в целом найдут способ уйти из этой организации мошенников.

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    Рейтинг: +1330

    fakeid 45 минут назад

    я тут на днях смотрел матч либертадорес в 4 ночи, бока хуниорс против этого коринтианса. это днище какое-то, а не клуб. очень похоже на спартак.

    рассказываю: у боки было 20 ударов - у коринтианса 1. автобус весь матч, возили их всю игру. чудом дотянули до пенальти и прошли дальше. из-за тупого бенедетто из боки, который не забил аж 2 пенальти (1 с игры).

    в общем, коринтианс - вообще не команда, её даже урал вынес бы на длинной дистанции. в бразилии сейчас силён только палмейрас, остальное дно. и нахера было вот туда уходить? и, млять, из этого клуба сейчас ещё в зенит 2 игрока приедут по обмену. вот это реально пц.

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    Рейтинг: +104

    Болотоход > fakeid 46 минут назад

    Срочно в поликлинику!

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    Рейтинг: +1330

    fakeid > Болотоход 43 минуты назад

    тебе. сегодня. в 21:00. в платную.
    только не перепутай: тебе в ветеринарку.
    и справку потом принеси, что отсутствовал по уважительной.

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    Рейтинг: +1265

    вальтер79 51 минуту назад

    одним словом крыса

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    Рейтинг: +1007

    ZAITZEFF2011 > вальтер79 46 минут назад

    да к тому же ссыкливая

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    Рейтинг: +94

    не сайт а фуфло 54 минуты назад

    прям забоялся обстановки хахаххахаха идиот какой то.свалить давно видно хотел нашео повод

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