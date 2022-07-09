Алберто объяснил свой уход из «Зенита»

Нападающий Юри Алберто, перешедший на правах аренды из «Зенита» в «Коринтианс», рассказал о причинах своего трансфера.
«Возвращаться в Бразилию было непросто. Но сейчас за матчами в России следят не так сильно, а здесь я буду на виду.
Хочу написать огромную историю в «Коринтиансе». Это не шаг назад. Также здорово снова быть рядом с семьей.
Я обсуждал свое решение с родственниками и с «Зенитом». Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться в России из-за происходящих событий. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», – заявил Алберто.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.
Источник: Globo