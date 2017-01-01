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Агент Фомина: «Тема с АПЛ закрыта на несколько лет»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном переходе игрока в европейский клуб.

«Полагаю, что в сложившейся в мире ситуации трансферы из России в Европу в это окно практически исключены.

Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее – не благодаря, а вопреки.

Тема Фомина и Англии? Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта», – сказал агент.

  • В прошлом сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.
  • Сообщалось, что в договоре есть отступные для европейских клубов – 12 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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