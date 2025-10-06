3 игрока, включая спартаковца, покинули сборную России

Сборная России сообщила, что трое вызванных на октябрьский сбор футболистов покидают команду в первый же день.

«Игрок московского «Динамо» Даниил Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев из-за травм, полученных в матчах за свои клубы, после осмотра медицинским штабом сборной и оценки характера повреждений, возвращаются в расположение «Спартака» и ЦСКА для прохождения лечения», – написал РФС.