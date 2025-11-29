«Стало полегче»: Фомин – об уходе Карпина из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал об изменениях в команде после увольнения главного тренера Валерия Карпина.

«Я узнал, как и все, когда было объявление. Было неожиданно. Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним. Очевидно, не получилось у нас всех вместе. Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом.

Мне кажется, что, когда есть результат, когда есть победы, это дает позитив. Мы мало побеждали. В плане быта сейчас тоже поменялось чуть-чуть, стало полегче. Но я не считаю, что это какой-то критичный момент.

Конечно, мы слышали заявление про Гусева и его будущее. У нас и так есть амбиции – побеждать. У нас впереди два матча, два финала. Там, как будет, посмотрим», – сказал Фомин.