Лисакович ответил на вопрос о возможном уходе из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович отреагировал на слухи о своем будущем.
Сообщалось, что белорус может сменить клуб, поскольку хочет играть в РПЛ.
«Я здесь, видите? Я был с командой на встрече с болельщиками. Как иначе?
Не знаю, что пишут СМИ. Меня не волнует. У меня контракт с «Рубином». На этом точка.
Ты же не знаешь, что будет завтра? Я тоже», – сказал Лисакович.
- Форвард перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»