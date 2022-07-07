Лисакович ответил на вопрос о возможном уходе из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович отреагировал на слухи о своем будущем.

Сообщалось, что белорус может сменить клуб, поскольку хочет играть в РПЛ.

«Я здесь, видите? Я был с командой на встрече с болельщиками. Как иначе?

Не знаю, что пишут СМИ. Меня не волнует. У меня контракт с «Рубином». На этом точка.

Ты же не знаешь, что будет завтра? Я тоже», – сказал Лисакович.