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Лисакович может покинуть «Рубин». Он хочет играть в РПЛ

3 июня 2022, 15:32
7

Нападающий Виталий Лисакович рассматривает вариант с уходом из «Рубина».

Казанцы по итогам сезона-2021/22 вылетели из ФНЛ, а 24-летний футболист хочет играть в РПЛ.

Белорус мог спасти команду от понижения в классе, но не реализовал пенальти на 102-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2).

  • Лисакович перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
  • С тех пор форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Лисакович Виталий
Комментарии (7)
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acor94
1654261176
Ахахах, ну нет. Сам гол не забил, теперь играй в фнл. А то команде насрал и сбежал...
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derrik2000
1654265660
Только Сергей Юран в состоянии из него сделать футболиста, т. е. КОМАНДНОГО игрока.
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Salt-N-Pepa
1654266292
А пенальти он не хотел забить?
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Bozigit
1654269030
Утопил команду и сбегает. Селфиндист)
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Ганнибал Лектор
1654273136
Игрок неплохой, но кнутом надо сечь - чтоб играл, а не выпендривался
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portero
1654273157
а он нужен кому в РПЛ???? пусть в тики токе играет!!!!
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