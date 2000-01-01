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Лисакович может покинуть «Рубин». Он хочет играть в РПЛ

Нападающий Виталий Лисакович рассматривает вариант с уходом из «Рубина».

Казанцы по итогам сезона-2021/22 вылетели из ФНЛ, а 24-летний футболист хочет играть в РПЛ.

Белорус мог спасти команду от понижения в классе, но не реализовал пенальти на 102-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2).

  • Лисакович перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
  • С тех пор форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +75

    Salt-N-Pepa 42 минуты назад

    А пенальти он не хотел забить?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +19170

    derrik2000 53 минуты назад

    Только Сергей Юран в состоянии из него сделать футболиста, т. е. КОМАНДНОГО игрока.

    0
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    Рейтинг: +2692

    acor94 2 часа назад

    Ахахах, ну нет. Сам гол не забил, теперь играй в фнл. А то команде насрал и сбежал...

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