Лисакович может покинуть «Рубин». Он хочет играть в РПЛ

Нападающий Виталий Лисакович рассматривает вариант с уходом из «Рубина».

Казанцы по итогам сезона-2021/22 вылетели из ФНЛ, а 24-летний футболист хочет играть в РПЛ.

Белорус мог спасти команду от понижения в классе, но не реализовал пенальти на 102-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2).

Лисакович перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.

С тех пор форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?