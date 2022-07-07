Семак отказался оценивать тренера «Спартака» Абаскаля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о «Спартаке», с которым предстоит сыграть в матче за Суперкубок России.

«О «Спартаке» не так много информации. Состав у них поменялся незначительно.

О требованиях нового тренера говорить пока преждевременно. Да это и не мое дело – оценивать игру и тренера «Спартака».

Я как коллега пожелаю их тренеру успеха, но не в матче с нами. Посмотрим, как будет играть «Спартак».

В любом случае команда хорошая, нас ждет интересный матч», – сказал Семак.