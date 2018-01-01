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Магуайр лайкнул пост о желании Роналду уйти из «МЮ» из-за снижения зарплаты

Защитник «МЮ» Гарри Магуайр попал в скандал

Футболист поставил лайк под постом, в котором говорилось о недовольстве нападающего Криштиану Роналду из-за сокращения зарплат в «МЮ».

Ранее Manchester Evening News сообщал, что недельная зарплата португальца упала с 480 до 360 тысяч фунтов стерлингов в неделю, из-за чего португалец хочет покинуть «МЮ».

Магуайр позже убрал лайк. По информации BBC, Магуайр лайкнул пост по ошибке.

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: BBC

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Сегодня, 19:03
Комментарии2
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    Рейтинг: +158

    NET VOINE 1 час назад

    лайкнул пост====Что за пост ? Кто то из анал.итигов написал что якобы Криш покидает МЮ из за снижения зарплаты.? Поясните, дорогая редакция , о чем вы...
    Далее ---"Защитник «МЮ» Гарри Магуайр попал в скандал"...Тема не раскрыта. В чем скандал ? Участники ? Было ли насилие , пострадавшие ?
    Журналисту написавшему эту статью следует уйти по своей специальности --дворником.

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    Рейтинг: +9306

    САДЫЧОК 1 час назад

    Жаль , что у Магуайра с Кришом недопонимание ! Оба лучшие , в своих амплуа игроки !

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