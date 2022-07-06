Магуайр лайкнул пост о желании Роналду уйти из «МЮ» из-за снижения зарплаты

Защитник «МЮ» Гарри Магуайр попал в скандал
Футболист поставил лайк под постом, в котором говорилось о недовольстве нападающего Криштиану Роналду из-за сокращения зарплат в «МЮ».
Ранее Manchester Evening News сообщал, что недельная зарплата португальца упала с 480 до 360 тысяч фунтов стерлингов в неделю, из-за чего португалец хочет покинуть «МЮ».
Магуайр позже убрал лайк. По информации BBC, Магуайр лайкнул пост по ошибке.
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
Источник: BBC