Роналду расстроен понижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед». Он хочет уйти (MEN)

Роналду, ты сейчас и на эти деньги НЕ НАИГРЫВАЕШЬ. Платят тебе за БЫЛЫЕ ЗАСЛУГИ...
Из-за невыхода в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» был вынужден сократить зарплаты игроков (что не противоречило их контрактам). Общее сокращение зарплатной ведомости составило 25 процентов.
Это расстроило нападающего Криштиану Роналду, чья недельная зарплата на следующий сезон упала до 360 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.