Роналду расстроен понижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед». Он хочет уйти (MEN)

Из-за невыхода в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» был вынужден сократить зарплаты игроков (что не противоречило их контрактам). Общее сокращение зарплатной ведомости составило 25 процентов.

Это расстроило нападающего Криштиану Роналду, чья недельная зарплата на следующий сезон упала до 360 тысяч фунтов стерлингов в неделю.