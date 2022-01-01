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Роналду расстроен понижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед». Он хочет уйти (MEN)

Из-за невыхода в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» был вынужден сократить зарплаты игроков (что не противоречило их контрактам). Общее сокращение зарплатной ведомости составило 25 процентов.

Это расстроило нападающего Криштиану Роналду, чья недельная зарплата на следующий сезон упала до 360 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: Manchester Evening News

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16145

    Cleaner 14 минут назад

    Роналду, ты сейчас и на эти деньги НЕ НАИГРЫВАЕШЬ. Платят тебе за БЫЛЫЕ ЗАСЛУГИ...

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    Рейтинг: +4751

    Красногорск_Фан 37 минут назад

    Если он сам купит МЮ (бабла на это он уже заработал) то не исключаю что сам начнет резать зарплаты и возмущаться какие они большие.

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    Рейтинг: +2883

    acor94 1 час назад

    Ох, так мало... 360 фунтов в неделю, на доширак бы хватило и на водичку не из-под крана... Про аренду койки вообще молчу, придётся спать на базе клуба.

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    Рейтинг: +2883

    acor94 > acor94 1 час назад

    Ой, постойте, 360 тысяч фунтов в неделю...

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    Рейтинг: +550

    3meeeD 1 час назад

    Расстроился он млять.

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