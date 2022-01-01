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«Любые хитрости помогают. Лещуку за затяжку времени тоже руку не подавать?». Ещенко – о поступке Умярова в финале Кубка

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поступок полузащитника команды Наиля Умярова в финале Кубка России против «Динамо» (2:1).

  • Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
  • После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
  • «Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

«Тут можно сказать, что хитрости всегда помогают. Любые. Наверное, Фомин не очень стрессоустойчивый, раз мандраж сыграл.

Надо у Лещука спросить: «Когда ты будешь вести 1:0, а останется играть две-три минуты, никто не будет тянуть время? Это же тоже хитрость — ты тоже поступаешь неправильно. Тебе тоже руку не подавать?» Всe это футбольные хитрости, все об этом знают. Просто они так это преподносят, как будто у них что-то принадлежащее им забрали», – сказал Ещенко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +23569

    JTherry 2 минуты назад

    как метко Ещ врезал Лещу, отхлестал по мордасам за затяжку времени "голубого воришку"...) в чужом то глазу Лещук соринку увидел, а в своем - бревно не увидал...

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