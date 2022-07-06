«Любые хитрости помогают. Лещуку за затяжку времени тоже руку не подавать?». Ещенко – о поступке Умярова в финале Кубка

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поступок полузащитника команды Наиля Умярова в финале Кубка России против «Динамо» (2:1).

Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.

«Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

«Тут можно сказать, что хитрости всегда помогают. Любые. Наверное, Фомин не очень стрессоустойчивый, раз мандраж сыграл.

Надо у Лещука спросить: «Когда ты будешь вести 1:0, а останется играть две-три минуты, никто не будет тянуть время? Это же тоже хитрость – ты тоже поступаешь неправильно. Тебе тоже руку не подавать?» Всe это футбольные хитрости, все об этом знают. Просто они так это преподносят, как будто у них что-то принадлежащее им забрали», – сказал Ещенко.