«Любые хитрости помогают. Лещуку за затяжку времени тоже руку не подавать?». Ещенко – о поступке Умярова в финале Кубка

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поступок полузащитника команды Наиля Умярова в финале Кубка России против «Динамо» (2:1).
- Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
- После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
- «Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.
«Тут можно сказать, что хитрости всегда помогают. Любые. Наверное, Фомин не очень стрессоустойчивый, раз мандраж сыграл.
Надо у Лещука спросить: «Когда ты будешь вести 1:0, а останется играть две-три минуты, никто не будет тянуть время? Это же тоже хитрость – ты тоже поступаешь неправильно. Тебе тоже руку не подавать?» Всe это футбольные хитрости, все об этом знают. Просто они так это преподносят, как будто у них что-то принадлежащее им забрали», – сказал Ещенко.
- Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сказал, что в отпуске не здоровался с Умяровым.
Источник: «Спорт-Экспресс»