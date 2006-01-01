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«И как теперь на футбол попасть?». Евсеев – о сбоях в оформлении Fan ID

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что проблемы с оформлением «паспорта болельщика» коснулись и его.

«Прочел вчера, что Лев Лещенко назвал историю с Fan ID абсурдной. Абсурдно то, что его даже нельзя пока оформить.

Вчера был на сайте, потом на «Госуслугах» и безрезультатно. Оформить нельзя. Надо делать, но сделать невозможно.

И как теперь на футбол попасть? Буду снова пытаться пройти квест», – написал Евсеев в соцсетях.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1050

    jek718875 1 час назад

    Не можешь попасть на футбол? Бери удочку, Лоськова и на рыбалку

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    Рейтинг: +15

    НетВони > jek718875 24 минуты назад

    ты уже ошейник-ID одел?

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    Рейтинг: +2681

    Nerlinger 1 час назад

    Просто забей

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    Рейтинг: +3456

    Enter2006 2 часа назад

    Вот и все реалии. А представляете как на этих "госуслугах" пенсионеры мучаются не понимая ничего прося помощи и оформить не получается? Если даже продвинутые люди не могут? Вот так у нас всё через одно место. А руководителя портала госуслуги давно пора уволить, мои друзья ПОЛ МЕСЯЦА не могут ребенка записать в школу через госуслуги, хотя такая услуга есть, но "извините, данная услуга временно не доступна". А когда будет доступна? В сентябре? А вбухано в этот портал миллиарды! ПОЗОР!

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    Рейтинг: +11002

    Алексей З > Enter2006 1 час назад

    Прекратите немедленно.
    Вас с коленей подняли не для того чтобы тут нюни разводить.
    Великая и могучая страна !!!
    Вождь , кушать не может , только о вас сердечных и думает.
    Не смейте !!! Всё у нас хорошо , всё по плану , ну может на годик другой поясок ( на шее ) затянем, но сами понимаете когда кругом враги надо чем-то жертвовать.
    Чужие миллиарды не надо считать. Всё для людей !!!

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    Рейтинг: +3456

    Enter2006 > Алексей З 1 час назад

    Извините, пожалуйста, всё Вы верно написали, что это я...! ))

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    Рейтинг: +11002

    Алексей З > Enter2006 1 час назад

    Не расслабляйтесь.

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    Рейтинг: +3456

    Enter2006 > Алексей З 1 час назад

    +100500 )))

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