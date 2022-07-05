«И как теперь на футбол попасть?». Евсеев – о сбоях в оформлении Fan ID

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что проблемы с оформлением «паспорта болельщика» коснулись и его.
«Прочел вчера, что Лев Лещенко назвал историю с Fan ID абсурдной. Абсурдно то, что его даже нельзя пока оформить.
Вчера был на сайте, потом на «Госуслугах» и безрезультатно. Оформить нельзя. Надо делать, но сделать невозможно.
И как теперь на футбол попасть? Буду снова пытаться пройти квест», – написал Евсеев в соцсетях.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
Источник: «Бомбардир»