«И как теперь на футбол попасть?». Евсеев – о сбоях в оформлении Fan ID

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что проблемы с оформлением «паспорта болельщика» коснулись и его.

«Прочел вчера, что Лев Лещенко назвал историю с Fan ID абсурдной. Абсурдно то, что его даже нельзя пока оформить.

Вчера был на сайте, потом на «Госуслугах» и безрезультатно. Оформить нельзя. Надо делать, но сделать невозможно.

И как теперь на футбол попасть? Буду снова пытаться пройти квест», – написал Евсеев в соцсетях.