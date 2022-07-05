Де Лигт хочет перейти в «Баварию», несмотря на предложение от «Челси»

Центральный защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт решил продолжить карьеру в Германии.

Голландец захотел перейти в «Баварию» после разговора с главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Но пока неизвестно, сможет ли немецкий клуб заплатить требуемую сумму за трансфер 22-летнего футболиста.

Отступные де Лигта по контракту с «Ювентусом» – 120 миллионов евро. Вероятно, туринцы будут готовы начать переговоры с 80 миллионов, но даже такая цена высока для «Баварии».

Ситуацией может воспользоваться «Челси», который способен заплатить за центрбека сколько нужно, однако сам игрок надеется присоединиться к чемпиону Бундеслиги.