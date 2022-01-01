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Фассон рассказал, чего ему не хватает в России

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, чего ему не хватает в России.

«В Чили в 18 лет поначалу было тяжело – не знал ни языка, ни людей. Потом стал потихоньку попадать в основу, выиграл конкуренцию и уже больше не уступал своe место. Там я открыл для себя мате. Его постоянно пьют чилийцы, уругвайцы и аргентинцы. В Бразилии он не популярен – разве что на юге страны.

Зашло настолько, что я вернулся из Чили, прихватив с собой мате. Жаль, в Россию с собой не взял – в чемодан не поместилось, но мне обязательно привезут», — сказал Фассон.

  • «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт на 4 года.
  • Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.

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Источник: «Чемпионат»

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