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Билялетдинов будет оформлять Fan ID: «Если потребуется потратить пару часов – потрачу»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что будет оформлять Fan ID.

«Буду оформлять Fan ID, но пока этим вопросом не занимался. Мне нужно будет сделать его по работе, поэтому придeтся оформить.

Как отношусь к бойкоту болельщиков? Это их право. Каждый должен решить для себя, будет ли он оформлять или нет. Закон не отменишь, его можно только изменить. Если потребуется потратить на оформление паспорта болельщика пару часов – потрачу», — сказал Билялетдинов.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14656

    NewLife 2 часа назад

    Заставь дурака богу молиться....

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    Рейтинг: +1302

    fakeid 2 часа назад

    вам платят за эти комментарии, что ли? нет, чтобы объединиться, высказать своё резкое НЕТ. билялетдинов, аршавин, павлюченко. гус хиддинк в конце-концов. нет, все молчат или заявляют об оформлении этой позорной карточки. и только сёмин высказался против.

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