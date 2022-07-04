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  • Билялетдинов будет оформлять Fan ID: «Если потребуется потратить пару часов – потрачу»

Билялетдинов будет оформлять Fan ID: «Если потребуется потратить пару часов – потрачу»

4 июля 2022, 18:18
2

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что будет оформлять Fan ID.

«Буду оформлять Fan ID, но пока этим вопросом не занимался. Мне нужно будет сделать его по работе, поэтому придeтся оформить.

Как отношусь к бойкоту болельщиков? Это их право. Каждый должен решить для себя, будет ли он оформлять или нет. Закон не отменишь, его можно только изменить. Если потребуется потратить на оформление паспорта болельщика пару часов – потрачу», — сказал Билялетдинов.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Билялетдинов Динияр
Комментарии (2)
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NewLife
1656948715
Заставь дурака богу молиться....
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rossonero666
1657020813
Ё b a n o e быдло и раб! Если люди объединятся то все эти t v a r i уй пососут. Тому пример qr коды и лжепандемия!
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