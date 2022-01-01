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Бразилец Фассон рассказал, с кем советовался перед переходом в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о том, с кем общался перед переездом в Россию.

«За информацией о России я обратился к Мурило, Пабло и Гилерме. Написал ему сообщение, и он ответил, что здесь топ.

Педро Роша? Я не просто играл с ним в «Атлетико Паранаэнсе» – мы жили в одной комнате. У Роши всe в порядке. Я его спрашивал: «Педро, каково в России?» Ответил, что всe хорошо, страна – красивая, а «Локомотив» – реально топ-клуб.

Роша не говорил, почему у него не сложилось в России, но сейчас он забивает голы и счастлив. Для него было правильным решением уйти», — сказал Фассон.

  • «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт на 4 года.
  • Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.

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Источник: «Чемпионат»

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