Бразилец Фассон рассказал, с кем советовался перед переходом в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о том, с кем общался перед переездом в Россию.
«За информацией о России я обратился к Мурило, Пабло и Гилерме. Написал ему сообщение, и он ответил, что здесь топ.
Педро Роша? Я не просто играл с ним в «Атлетико Паранаэнсе» – мы жили в одной комнате. У Роши всe в порядке. Я его спрашивал: «Педро, каково в России?» Ответил, что всe хорошо, страна – красивая, а «Локомотив» – реально топ-клуб.
Роша не говорил, почему у него не сложилось в России, но сейчас он забивает голы и счастлив. Для него было правильным решением уйти», — сказал Фассон.
- «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
- Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.
Источник: «Чемпионат»