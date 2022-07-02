Тренер «Сочи» Гаранин: «Не рвусь в «Спартак»

Новый тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что не хочет возглавить «Спартак».

«В «Спартак» не рвусь, в футбольном клубе «Сочи» мне и так хорошо.

Трансфер Сарвели был со мной согласован. Очень хороший футболист, по его отношению ко всему — наиприятнейший человек. Это огромна помощь для нашей команды.

А мы, возможно, помощь для него, чтобы сделать еще шажочек вперед. Он сказал, что хочет сам себе доказать, что может играть лучше в другой команде», — сказал Гаранин.