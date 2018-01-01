Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

Тренер «Сочи» Гаранин: «Не рвусь в «Спартак»

Новый тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что не хочет возглавить «Спартак».

«В «Спартак» не рвусь, в футбольном клубе «Сочи» мне и так хорошо.

Трансфер Сарвели был со мной согласован. Очень хороший футболист, по его отношению ко всему — наиприятнейший человек. Это огромна помощь для нашей команды.

А мы, возможно, помощь для него, чтобы сделать еще шажочек вперед. Он сказал, что хочет сам себе доказать, что может играть лучше в другой команде», — сказал Гаранин.

  • В прошлом сезоне «Сочи» возглавлял Владимир Федотов, который ушел в ЦСКА.
  • «Сочи» впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.
  • Гаранин до «Сочи» тренировал «Енисей».

Новости по теме
Гаранин: «Если Бакаев перешел в «Зенит», то «Спартак» тоже фарм-клуб?» 2
Точилин будет главным тренером «Сочи» из-за отсутствия лицензии Pro у Гаранина («Чемпионат») 8
Гаранин подтвердил уход Кассьерры из «Сочи»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:37
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +18151

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Смешно слушать - " не хочу возглавлять Спартак " при этом никто его туда и не звал и даже в мыслях не было !!! )

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11