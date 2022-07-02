Тренер «Сочи» Гаранин: «Не рвусь в «Спартак»

Новый тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что не хочет возглавить «Спартак».
«В «Спартак» не рвусь, в футбольном клубе «Сочи» мне и так хорошо.
Трансфер Сарвели был со мной согласован. Очень хороший футболист, по его отношению ко всему — наиприятнейший человек. Это огромна помощь для нашей команды.
А мы, возможно, помощь для него, чтобы сделать еще шажочек вперед. Он сказал, что хочет сам себе доказать, что может играть лучше в другой команде», — сказал Гаранин.
- В прошлом сезоне «Сочи» возглавлял Владимир Федотов, который ушел в ЦСКА.
- «Сочи» впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.
- Гаранин до «Сочи» тренировал «Енисей».
Источник: «Спорт-Экспресс»