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    Гаранин вел переговоры с топ-клубом РПЛ

    Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, какую команду мог возглавить прошедшим летом.

    – Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ или РПЛ после ухода из «Енисея»?

    – Да, было определенное общение. Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни!

    Это не касалось денег или статусности – просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.

    Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него все получилось!

    • Гаранин работал в «Сочи» до ноября 2022 года.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Факела».
    • «Динамо» с Личкой идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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