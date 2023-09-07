Гаранин вел переговоры с топ-клубом РПЛ

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, какую команду мог возглавить прошедшим летом.
– Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ или РПЛ после ухода из «Енисея»?
– Да, было определенное общение. Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни!
Это не касалось денег или статусности – просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.
Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него все получилось!
- Гаранин работал в «Сочи» до ноября 2022 года.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Факела».
- «Динамо» с Личкой идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров.