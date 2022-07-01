Нобоа прокомментировал трансфер Кассьерры из «Сочи» в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о переходе нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».
«Уход Матео – огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед.
«Зенит» становится чемпионом каждый год. Если игрока зовут в такую большую команду, это плюс для него. Это говорит о том, что ты хороший полезный нападающий.
В прошедшем сезоне Кассьерра был хорош в «Сочи», он очень сильно нам помогал. Желаю Матео удачи и всего самого хорошего в будущем!» – сказал Нобоа.
- «Зенит» заплатил за колумбийца 4,5 миллиона евро.
- В составе «Сочи» Кассьерра за год забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»