Нобоа прокомментировал трансфер Кассьерры из «Сочи» в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о переходе нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

«Уход Матео – огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед.

«Зенит» становится чемпионом каждый год. Если игрока зовут в такую большую команду, это плюс для него. Это говорит о том, что ты хороший полезный нападающий.

В прошедшем сезоне Кассьерра был хорош в «Сочи», он очень сильно нам помогал. Желаю Матео удачи и всего самого хорошего в будущем!» – сказал Нобоа.