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Нобоа прокомментировал трансфер Кассьерры из «Сочи» в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о переходе нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

«Уход Матео – огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед.

«Зенит» становится чемпионом каждый год. Если игрока зовут в такую большую команду, это плюс для него. Это говорит о том, что ты хороший полезный нападающий.

В прошедшем сезоне Кассьерра был хорош в «Сочи», он очень сильно нам помогал. Желаю Матео удачи и всего самого хорошего в будущем!» – сказал Нобоа.

  • «Зенит» заплатил за колумбийца 4,5 миллиона евро.
  • В составе «Сочи» Кассьерра за год забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +82

    Аден 17 минут назад

    через годик провоняется в бомжарне и вернется обратно, в аренду.

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