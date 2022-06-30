Кассьерра прокомментировал переход в «Зенит»

кассьера, не надо лишних слов, бабло победило, пи с тец карьере.
Новичок «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями после перехода в клуб из Петербурга.
– Матео, приветствуем вас в Санкт-Петербурге! Расскажите, что чувствуете прямо сейчас?
– Чувствую себя превосходно! Я счастлив перейти в такой большой клуб как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе я продолжу в том же духе.
– Когда вы узнали об интересе сине-бело-голубых, и долго ли принималось решение?
– Около месяца назад, и с каждым днем этот интерес становился все сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» – и вот я здесь, безумно этому рад, как и вся моя семья! Очень хочется скорее начать тренироваться с командой и показывать себя с лучшей стороны.
- Контракт с 25-летним колумбийцем подписан по схеме «3+1».
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 4 миллиона евро плюс бонусы.
- Кассьерра в минувшем сезоне забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.