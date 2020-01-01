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Камоцци объяснил, почему решил уйти из «Спартака»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал свое решение об уходе из столичного клуба.

«Завтра я покидаю «Спартак», это правда. Почему? Мое время прошло. Это была лично моя инициатива закончить работу с этим клубом. Никакого конфликта с клубом у меня нет.

Отношения с Федуном и Заремой? С моей стороны — никаких проблем не было», — сказал Камоцци.

  • Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака» в декабре 2020 года.
  • В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Сообщалось, что Федун может продать «Спартак» Роману Абрамовичу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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