Камоцци объяснил, почему решил уйти из «Спартака»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал свое решение об уходе из столичного клуба.

«Завтра я покидаю «Спартак», это правда. Почему? Мое время прошло. Это была лично моя инициатива закончить работу с этим клубом. Никакого конфликта с клубом у меня нет.

Отношения с Федуном и Заремой? С моей стороны — никаких проблем не было», — сказал Камоцци.

Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака» в декабре 2020 года.

В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в РПЛ и выиграла Кубок России.

Сообщалось, что Федун может продать «Спартак» Роману Абрамовичу.

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