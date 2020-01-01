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Советник Федуна Камоцци объявил об уходе из «Спартака»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил об уходе из московского клуба.

«Завтра мой контракт со «Спартаком» истекает. Я не буду его продлевать», – цитирует Камоции NapoliMagazine.

  • Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака» в декабре 2020 года.
  • В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Сообщалось, что Федун может продать «Спартак» Роману Абрамовичу.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +607

    чаппай 54 минуты назад

    Порядочные иностранцы сейчас разрывают контакты с россиянами, поэтому ничего удивительного.

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    Рейтинг: +19283

    derrik2000 1 час назад

    Отличная новость!
    Получается, что федуновскую шоблу из Спартака Лукойл гонит на хрен вместе с самим киевским е.в.реем и его бешеной башкиркой.
    УР-Р-Р-Р-Р-АААААААААААААА!!!

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    Рейтинг: +16443

    paracetamol 1 час назад

    Хорош советник, 10-е место!

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