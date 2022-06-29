Советник Федуна Камоцци объявил об уходе из «Спартака»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил об уходе из московского клуба.

«Завтра мой контракт со «Спартаком» истекает. Я не буду его продлевать», – цитирует Камоции NapoliMagazine.

Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака» в декабре 2020 года.

В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в РПЛ и выиграла Кубок России.

Сообщалось, что Федун может продать «Спартак» Роману Абрамовичу.

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