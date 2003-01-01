Абрамович может купить «Спартак»

Абрамович сейчас еще от английских судов не успел "остыть", еще не понятна судьба его активов после продажи Челси, и зачем сейчас ему новые проблемы в РПЛ..? РБ-Спорт с С.Егоровым любопытные инсайды создавать умеют, хоть иногда у них нет ни логики, ни здравого смысла...)
Леонид Федун может продать «Спартак».
По информации «РБ Спорт», новым владельцем клуба может стать компания «Евраз», ключевым акционером которой является Роман Абрамович.
Однако, в ближнесрочной перспективе этого не произойдет.
- «Евраз» – металлургическая и горнодобывающая компания.
- Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.
- Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.
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