Абрамович может купить «Спартак»

Леонид Федун может продать «Спартак».

По информации «РБ Спорт», новым владельцем клуба может стать компания «Евраз», ключевым акционером которой является Роман Абрамович.

Однако, в ближнесрочной перспективе этого не произойдет.

«Евраз» – металлургическая и горнодобывающая компания.

Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.

Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

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