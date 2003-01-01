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Абрамович может купить «Спартак»

Леонид Федун может продать «Спартак».

По информации «РБ Спорт», новым владельцем клуба может стать компания «Евраз», ключевым акционером которой является Роман Абрамович.

Однако, в ближнесрочной перспективе этого не произойдет.

  • «Евраз» – металлургическая и горнодобывающая компания.
  • Абрамович в мае продал «Челси» из-за санкций.
  • Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 22:03
Комментарии10
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    Рейтинг: +23514

    JTherry 4 минуты назад

    Абрамович сейчас еще от английских судов не успел "остыть", еще не понятна судьба его активов после продажи Челси, и зачем сейчас ему новые проблемы в РПЛ..? РБ-Спорт с С.Егоровым любопытные инсайды создавать умеют, хоть иногда у них нет ни логики, ни здравого смысла...)

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    Рейтинг: +15386

    Barmaleushka 23 минуты назад

    Миллеру пусть продаст .

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    Рейтинг: +10766

    Алексей З 51 минуту назад

    Почему только Абрамович ?
    Думаю стоит написать , что 5 американских миллиардеров, три шаха из Саудов , ну и последний в очереди Абрамович не дают покоя Федуну , с требованием продажи Спартака.
    Лепи Бомбардир !!! Источник выберите сами.

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    Рейтинг: +1017

    fakeid 51 минуту назад

    не забываем, что он практически публично открестился от всего, о чём сейчас нельзя говорить. и деньги с продажи предыдущего клуба направит на помощь украине. ну какой тут спартак, или любой другой российский клуб. невозможно.

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    Рейтинг: +141

    гууд 58 минут назад

    и заремку взять в жены... кто же будет тявкать на рфс и бомжей...

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    Рейтинг: +14616

    NewLife 1 час назад

    Очередной типичный фейк от букмейкеров. Если бы Абрамович хотел купить российский клуб, он бы давно мог это сделать в более благоприятной обстановке без всяких санкций и закрытой Европы. А сейчас кроме убытков и хамства рфс ничего не светит.

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    Рейтинг: +241

    kostilio > NewLife 32 минуты назад

    это точно

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    Рейтинг: +543

    3meeeD 1 час назад

    Абрамович дружбу с Гинером этой покупкой думаю не станет портить
    По этому это утка бредовая

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    Рейтинг: +40

    RedMaksim97 > 3meeeD 1 час назад

    Да он и ЦСКА не купит. Не волнуйся

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    Рейтинг: +2887

    FRZZ 1 час назад

    Думаю Абрамович не дурак, чтобы пойти на такую покупку.

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