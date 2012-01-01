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Кутепов объяснил, почему ушел из «Спартака»

Защитник Илья Кутепов прокомментировал уход из «Спартака». В ближайшее время он станет игроком «Торпедо».

— Как попрощались со «Спартаком»? Очень много лет провели в клубе, но в конце что-то не задалось. Почему? Есть понимание?

— Нормально: обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт и все.

— Неужели не было возможности продлить его?

— Почему не было? Возможность есть всегда, но так сложилось.

— Не грустно, что все так получилось?

— Нет, почему. Это жизнь. Что делать.

— Не было желания со стороны руководства?

— Ну почему? Мы общались, но не пришли к общему знаменателю.

— Ну теперь увидим вас в «Торпедо».

— Посмотрим.

  • Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
  • Он выступал за московский клуб с 2012 года.
  • В 114 матчах Илья забил 2 гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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