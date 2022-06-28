Кутепов объяснил, почему ушел из «Спартака»

Защитник Илья Кутепов прокомментировал уход из «Спартака». В ближайшее время он станет игроком «Торпедо».
— Как попрощались со «Спартаком»? Очень много лет провели в клубе, но в конце что-то не задалось. Почему? Есть понимание?
— Нормально: обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт и все.
— Неужели не было возможности продлить его?
— Почему не было? Возможность есть всегда, но так сложилось.
— Не грустно, что все так получилось?
— Нет, почему. Это жизнь. Что делать.
— Не было желания со стороны руководства?
— Ну почему? Мы общались, но не пришли к общему знаменателю.
— Ну теперь увидим вас в «Торпедо».
— Посмотрим.
- Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
- Он выступал за московский клуб с 2012 года.
- В 114 матчах Илья забил 2 гола.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное