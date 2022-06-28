«Торпедо» подтвердило переход Кутепова: «1 июля станет нашим футболистом»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин подтвердил подписание контракта с экс-защитником «Спартака» Ильей Кутеповым.

– Насколько легко прошли переговоры? Как удалось уговорить его перейти именно в «Торпедо»?

– У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1 числа станет нашим футболистом.

– Камень преткновения – это медосмотр? У него все-таки была долгосрочная травма.

– На этом не надо акцентировать. Каждый футболист, которого мы подписываем, проходит медосмотр. Подвохов не надо, это обычная процедура. Переговоры, медосмотр, подписание контракта.

Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.

Он выступал за московский клуб с 2012 года.

В 114 матчах Илья забил 2 гола.

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