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«Торпедо» подтвердило переход Кутепова: «1 июля станет нашим футболистом»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин подтвердил подписание контракта с экс-защитником «Спартака» Ильей Кутеповым.

– Насколько легко прошли переговоры? Как удалось уговорить его перейти именно в «Торпедо»?

– У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1 числа станет нашим футболистом.

– Камень преткновения – это медосмотр? У него все-таки была долгосрочная травма.

– На этом не надо акцентировать. Каждый футболист, которого мы подписываем, проходит медосмотр. Подвохов не надо, это обычная процедура. Переговоры, медосмотр, подписание контракта.

  • Кутепов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
  • Он выступал за московский клуб с 2012 года.
  • В 114 матчах Илья забил 2 гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +12915

    playsh 9 минут назад

    Повезло Торпедовцам.Со времени Юрия Савичева,Олимпийского чемпиона 1988г,в команде,наконец, появился ещё один ЗМС.
    Удачи Вам в РПЛ,команда Стрельцова,Иванова,Воронина,Шустикова.

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  • ...
    Рейтинг: +22905

    DOCTOR PENALTY 20 минут назад

    Успехов Илье.

    2
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