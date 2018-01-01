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В «Ахмате» отреагировали на слухи об интересе к Ахметову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном подписании бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

– Информации много сейчас ходит. Интересен ли нам Ахметов? Любой качественный футболист будет интересен не только «Ахмату». Насколько я знаю, он (Ахметов) был в расположении клуба «Краснодара».

– Ахметов покинул расположение «Краснодара».

– Остальное – пока без комментариев.

«Ахмат» ведет переговоры с ним?

– Мы еще не общались. Лично я пока ни с кем не общался.

– Он интересен «Ахмату»?

– Ахметов – качественный игрок, футболист сборной России. Думаю, он будет интересен многим клубам, не только «Ахмату».

  • Ахметов – свободный агент.
  • Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
  • За 4 сезона хавбек провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:09
Комментарии1
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    Рейтинг: +542

    3meeeD 2 часа назад

    Качественный игрок - уровня Кокорина

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