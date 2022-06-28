В «Ахмате» отреагировали на слухи об интересе к Ахметову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном подписании бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
– Информации много сейчас ходит. Интересен ли нам Ахметов? Любой качественный футболист будет интересен не только «Ахмату». Насколько я знаю, он (Ахметов) был в расположении клуба «Краснодара».
– Ахметов покинул расположение «Краснодара».
– Остальное – пока без комментариев.
– «Ахмат» ведет переговоры с ним?
– Мы еще не общались. Лично я пока ни с кем не общался.
– Он интересен «Ахмату»?
– Ахметов – качественный игрок, футболист сборной России. Думаю, он будет интересен многим клубам, не только «Ахмату».
- Ахметов – свободный агент.
- Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
- За 4 сезона хавбек провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
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Источник: «РБ Спорт»