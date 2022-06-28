Ахметов покинул расположение «Краснодара»

Он же там ****...лся
В одностороннем порядке разорвать
Пусть сам мудило ищет .
А то и платят ему и ещё бегает клуб ищет
Мудло неблагодарное.
Игрок грубый и никакущий
Дай бог ему в фнл 2 играть зулусу
Переход бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в «Краснодар» находится под вопросом.
24-летний футболист был на просмотре в краснодарской команде, однако, по информации Sport24, уже покинул ее расположение.
- Ахметов – свободный агент.
- Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
- За 4 сезона хавбек провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.