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Ахметов покинул расположение «Краснодара»

Переход бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в «Краснодар» находится под вопросом.

24-летний футболист был на просмотре в краснодарской команде, однако, по информации Sport24, уже покинул ее расположение.

  • Ахметов – свободный агент.
  • Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
  • За 4 сезона хавбек провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +542

    3meeeD 5 минут назад

    Он же там ****...лся
    В одностороннем порядке разорвать
    Пусть сам мудило ищет .
    А то и платят ему и ещё бегает клуб ищет
    Мудло неблагодарное.
    Игрок грубый и никакущий
    Дай бог ему в фнл 2 играть зулусу

    0
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    Рейтинг: +3515

    Беспонтий 15 минут назад

    свободному агенту свободную команду
    красава

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    Рейтинг: +17006

    Garrincha58 15 минут назад

    никому не нужен даже бесплатно игрок сборной страны то же из с Оздоевым вот вам уровень нашей сборной то же самое было в прошлом году с Кузяевым они все хотят играть в Москве или Мадриде и получать много много денюшек но мастерства не хватает и гонору много а всё это отголоски лимита сейчас послабление и эти сборники никому не нужны а многие голосили надо вообще лимит ужесточить тогда бы эти Ахметовы играли а так и даром не нужны

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