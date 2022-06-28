Ахметов покинул расположение «Краснодара»

Переход бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в «Краснодар» находится под вопросом.

24-летний футболист был на просмотре в краснодарской команде, однако, по информации Sport24, уже покинул ее расположение.

Ахметов – свободный агент.

Он выступал за ЦСКА с 2018 года.

За 4 сезона хавбек провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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