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Бэйл объяснил, почему перешел в «Лос-Анджелес»

Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал переход в «Лос-Анджелес».

«Я очень рад переходу в «Лос-Анджелес». Это подходящее место для меня и моей семьи на данном этапе карьеры. Не могу дождаться начала работы с командой и подготовки к завоеванию новых трофеев», – сказал Бэйл.

  • Бэйл заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.
  • Валлиец перешел в американский клуб на правах свободного агента.
  • За «Лос-Анджелес» уже выступают Карлос Вела и Джорджо Кьеллини.

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Источник: сайт «Лос-Анджелеса»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +65

    alex-croos 1 час назад

    В ЛА гольф площадок много)

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