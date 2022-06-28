Бэйл объяснил, почему перешел в «Лос-Анджелес»

Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал переход в «Лос-Анджелес».

«Я очень рад переходу в «Лос-Анджелес». Это подходящее место для меня и моей семьи на данном этапе карьеры. Не могу дождаться начала работы с командой и подготовки к завоеванию новых трофеев», – сказал Бэйл.

Бэйл заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

Валлиец перешел в американский клуб на правах свободного агента.

За «Лос-Анджелес» уже выступают Карлос Вела и Джорджо Кьеллини.

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