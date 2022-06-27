Дюков прокомментировал уход Хачатурянца с поста президента РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказался об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

«Мы благодарим Ашота Рафаиловича Хачатурянца за большую работу, проделанную на посту президента лиги.

При нeм РПЛ начала разработку и реализацию новой стратегии развития, были достигнуты соглашения о рекордных контрактах с партнeрами, что позволило значительно увеличить общий объем доходов.

Уверен, что под его руководством лига и дальше могла бы добиваться новых убедительных результатов, однако мы относимся к его решению об отставке с пониманием», – сказал Дюков.

Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.

Его сменил Александр Алаев.

Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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