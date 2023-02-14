Хачатурянц безвозмездно выделил 50 миллионов рублей для академии Слуцкого в Волгограде

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поддержал футбольную академию экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в Волгограде.

По информации «СЭ», в 2022 году он безвозмездно выделил 50 миллионов рублей на поддержание академии Слуцкого, а также открыл свою детскую футбольную школу.

Хачатурянц в 2022 году покинул РПЛ.

Слуцкий сейчас без работы.

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