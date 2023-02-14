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    Хачатурянц безвозмездно выделил 50 миллионов рублей для академии Слуцкого в Волгограде

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поддержал футбольную академию экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в Волгограде.

    По информации «СЭ», в 2022 году он безвозмездно выделил 50 миллионов рублей на поддержание академии Слуцкого, а также открыл свою детскую футбольную школу.

    • Хачатурянц в 2022 году покинул РПЛ.
    • Слуцкий сейчас без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      biber ru 52 минуты назад

      Слуцкий создаёт академию, Слуцкий сейчас без работы..............

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