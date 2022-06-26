«Бавария» может купить Вирца. Два дня назад он продлил контракт с «Байером»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц интересен «Баварии». Мюнхенцы рассматривают вопрос подписания игрока в летнее окно.

Боссы «Баварии» считают, что сейчас можно купить Вирца дешевле, так как он травмирован.

2 дня назад «Байер» продлил контракт с Вирцем.

В прошлом сезоне Вирц забил 10 голов и сделал 14 ассистов в 31 матче.

В декабре сообщалось, что хавбек интересен «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулю».

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