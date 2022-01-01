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«Байер» продлил контракт с Вирцем. Им интересовались «Реал» и топ-клубы АПЛ

«Байер» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Флорианом Вирцем.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2027 года.

С марта 19-летний немец восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

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Источник: сайт «Байера»

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