«Байер» продлил контракт с Вирцем. Им интересовались «Реал» и топ-клубы АПЛ

«Байер» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Флорианом Вирцем.
Стороны продлили контракт до 30 июня 2027 года.
С марта 19-летний немец восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.
- В прошлом сезоне Вирц забил 10 голов и сделал 14 ассистов в 31 матче.
- В декабре сообщалось, что хавбек интересен «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулю».
- В январе стало известно, что на него также претендует «Реал».
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Источник: сайт «Байера»