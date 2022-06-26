Стало известно, почему Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен покинуть клуб летом. Причина – недовольство президентом Нассером Аль-Хелаифи.

Из интервью Аль-Хелаифи Неймару показалось, что в клубе перестали его ценить. Бразилец хочет быть лидером команды и чувствовать поддержку руководства.

«ПСЖ» тоже заинтересован в уходе Неймара.

На игрока претендуют «Ювентус», «Челси».

Неймар получает в Париже 50 миллионов евро за сезон.

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