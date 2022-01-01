Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

Стало известно, почему Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен покинуть клуб летом. Причина – недовольство президентом Нассером Аль-Хелаифи.

Из интервью Аль-Хелаифи Неймару показалось, что в клубе перестали его ценить. Бразилец хочет быть лидером команды и чувствовать поддержку руководства.

  • «ПСЖ» тоже заинтересован в уходе Неймара.
  • На игрока претендуют «Ювентус», «Челси».
  • Неймар получает в Париже 50 миллионов евро за сезон.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Три клуба АПЛ претендуют на Неймара 1
«Ювентус» начал переговоры по Неймару
«Челси» лидирует в борьбе за Неймара (Daily Star) 6
Источник: RMC Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:28
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +65

    Miru mir 2 часа назад

    Неймару показалось, что в клубе перестали его ценить...........Ну чо ж...Звезда.Может себе такое позволить. Всякие там зюбы и прочие кокорины так не смогут. Размер не тот.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11