Стало известно, почему Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен покинуть клуб летом. Причина – недовольство президентом Нассером Аль-Хелаифи.
Из интервью Аль-Хелаифи Неймару показалось, что в клубе перестали его ценить. Бразилец хочет быть лидером команды и чувствовать поддержку руководства.
- «ПСЖ» тоже заинтересован в уходе Неймара.
- На игрока претендуют «Ювентус», «Челси».
- Неймар получает в Париже 50 миллионов евро за сезон.
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Источник: RMC Sport