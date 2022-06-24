Кириченко войдет в штаб Бердыева в иранском «Тракторе»: «Надеюсь, мне понравится»

Помощник Курбана Бердыева в «Кайрате» Дмитрий Кириченко сообщил, что войдет в штаб тренера в иранском «Тракторе».

– Войдете ли вы в штаб Бердыева?

– Думаю, что да. Но могу говорить только за себя. Больше ничего не знаю.

– Вам что-нибудь известно об иранском футболе?

– Я ничего не знаю по иранский футбол. Я в Иране никогда не был. Наверное, это очень интересный опыт. Надеюсь, что мне понравится.

Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».

С «Кайратом» он выиграл Кубок Казахстана.

Сообщалось, что приглашению тренера в «Трактор» поспособствовал Сердар Азмун.

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