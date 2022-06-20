Иранский «Трактор» пригласил Бердыева благодаря Азмуну («Чемпионат»)

Курбан Бердыев получил приглашение работать в «Тракторе» при помощи форварда «Байера» Сердара Азмуна.

Сегодня иранский клуб объявил, что 69-летний специалист стал главным тренером и техническим директором.

Азмун ранее выступал под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове».

Тренер две недели назад покинул «Кайрат».

Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».

С «Кайратом» он выиграл Кубок Казахстана.

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